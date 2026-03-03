Piazza Affari: sell-off per Enel

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo energetico
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,43% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enel
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del più grande operatore elettrico d'Italia
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,7 Euro con primo supporto visto a 9,28. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)