Piazza Affari: sell-off per Enel

gruppo energetico

FTSE MIB

Enel

più grande operatore elettrico d'Italia

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,43% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9,7 Euro con primo supporto visto a 9,28. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)