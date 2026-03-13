Piazza Affari: prevalgono le vendite su BFF Bank

(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che soffre con un calo del 4,70%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di BFF Bank segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,027 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,175. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,973.



