Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che lievita del 3,02%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank rispetto all'indice.


Lo scenario tecnico di BFF Bank mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,552. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,398.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```