Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che lievita del 3,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BFF Bank
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BFF Bank
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di BFF Bank
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,45 Euro con area di resistenza individuata a quota 4,552. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,398.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)