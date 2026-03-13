Milano 15:10
Spese personali USA (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spese personali USA (MoM) in gennaio
USA, Spese personali in gennaio su base mensile (MoM) +0,4%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +0,3%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
