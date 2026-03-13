USA, a gennaio spese personali +0,4% e redditi +0,3%. Inflazione in linea con le attese

(Teleborsa) - Crescono pressoché come da attese i redditi e le spese delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,4% a gennaio 2026 come registrato nel mese precedente, risultando superiori alle attese degli analisti (0,3%).



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,4%, più basso delle stime del mercato (0,5%), contro il +0,3% rilevato nel mese precedente.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione dello 0,4% su mese, in linea con le stime degli analisti e al mese precedente, e del 3,1% su anno, quanto atteso dal consensus, rispetto al +3% precedente.



(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)

