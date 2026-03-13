Verallia declassata a livello "junk" da S&P

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato il rating di Verallia , colosso francese degli imballaggi in vetro, da "BBB-" a "BB+", il primo livello "junk" della scala dell'agenzia di rating.



L'agenzia di rating ritiene che Verallia continuerà a risentire della domanda debole nel 2026, nonostante le iniziative di razionalizzazione della presenza produttiva. La generazione di flussi di cassa dovrebbe rimanere solida grazie a una significativa riduzione dei pagamenti dei dividendi, ma viene previsto ora un EBITDA rettificato compreso tra 650 e 700 milioni di euro nel 2026.



S&P prevede un rapporto di indebitamento rettificato pari a 3,5x nel 2026, in calo rispetto a 4,0x nel 2025, valore che non viene considerato più compatibile con un rating investment grade, dato che supera 3,0x.



L'outlook stabile riflette la visione di un margine di rating confortevole, nonostante la persistente debolezza del mercato, supportato dalle iniziative di riduzione dei costi e dalla politica finanziaria di supporto dell'azienda.

Condividi

```