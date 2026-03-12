Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade “BBB"

(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio ha fatto sapere che Fitch Ratings ha confermato tutti i rating assegnati alla banca valtellinese



In particolare, il rating emittente a lungo termine della Banca è stato mantenuto al livello investment grade “BBB”, con outlook “Positivo”, in linea con il giudizio assegnato alla Capogruppo BPER Banca , in cui entro il prossimo aprile, al termine del processo di fusione per incorporazione in corso, BP Sondrio verrà completamente integrata.

