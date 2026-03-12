Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade “BBB"
(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio ha fatto sapere che Fitch Ratings ha confermato tutti i rating assegnati alla banca valtellinese
In particolare, il rating emittente a lungo termine della Banca è stato mantenuto al livello investment grade “BBB”, con outlook “Positivo”, in linea con il giudizio assegnato alla Capogruppo BPER Banca, in cui entro il prossimo aprile, al termine del processo di fusione per incorporazione in corso, BP Sondrio verrà completamente integrata.
