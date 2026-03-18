Reno de Medici declassata a "selective default" da S&P per mancato pagamento su bond

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha abbassato il rating creditizio a lungo termine su Reno de Medici (RDM), leader in Italia nella produzione del cartoncino riciclato, a "SD" (selective default) da "CCC+".



Il declassamento fa seguito al mancato pagamento da parte di RDM degli interessi maturati sulle sue obbligazioni da 600 milioni di euro, con scadenza il 16 marzo 2026. La società ha annunciato di aver stipulato un accordo di moratoria con il 70% dei suoi obbligazionisti, il che implica che non saranno intraprese azioni esecutive in relazione al mancato pagamento delle cedole. Parallelamente, RDM sta negoziando una ricapitalizzazione con gli obbligazionisti. Il periodo di moratoria scade il 15 giugno 2026, o prima, qualora la ricapitalizzazione venga completata.



In base ai criteri di S&P, i pagamenti relativi agli obblighi di debito devono essere effettuati entro il periodo di grazia stabilito, ovvero entro 30 giorni di calendario dalla data dell'ultimo pagamento. Sebbene il mancato pagamento degli interessi implichi che RDM manterrà la liquidità per le operazioni e abbia ottenuto un accordo di moratoria, secondo i criteri dell'agenzia di rating il mancato pagamento degli interessi viene considerato come un inadempimento, poiché i creditori non riceveranno il valore inizialmente promesso. S&P ha appreso che l'azienda è in regola con tutti gli altri pagamenti ai creditori.

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