Standard Ethics, il 73% delle maggiori italiane quotate ha un livello di sostenibilità adeguato

(Teleborsa) - Quasi il. Lo afferma, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati delle maggiori 40 società italiane per capitalizzazione e delle maggiori 20 società italiane di media capitalizzazione quotate alla borsa di Milano.Nell'insieme dellequotate, si distinguono tra legli upgrade per. La prima è salita a "EE" con Outlook "Positivo", mentre la seconda ha raggiunto il Sustainable Grade "EE-" dando seguito all'Outlook "Positivo" ricevuto nel 2022. Risalgono a qualche giorno fa anche le prime attribuzioni dei rating per("EE-") e("EE+") dopo la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni e delle c.d. holding intermedie in Unipol Gruppo.Neglisi sono poi registrate la conferma del rating "EE+" ae l'upgrade a, il cui rating è salito a Excellent ("EEE-"). Attualmente, il 72.5% delle società ha un Sustainable Grade (un rating "EE-" o superiore indica un livello di compliance) mentre il 27.5% ha un Not Fully Sustainable Grade.Nel campione delle società italiane di, si rileva l'assegnazione dell'Outlook "Positivo" per, il cui rating "EE-" è confermato. Ancheha visto la conferma del rating "EE". In questo insieme gli analisti intravedono i maggiori margini di miglioramento. Attualmente, infatti, il 60% delle società ha un Not Fully Sustainable Grade mostrando spazi per un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue.