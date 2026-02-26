Milano 10:40
47.255 +0,18%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:40
10.826 +0,18%
Francoforte 10:40
25.191 +0,06%

Standard Ethics, il 73% delle maggiori italiane quotate ha un livello di sostenibilità adeguato

Finanza, Rating, Sostenibilità
(Teleborsa) - Quasi il 73% delle maggiori aziende italiane quotate ha un livello di sostenibilità adeguato. Lo afferma Standard Ethics, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati delle maggiori 40 società italiane per capitalizzazione e delle maggiori 20 società italiane di media capitalizzazione quotate alla borsa di Milano.

Nell'insieme delle grandi società quotate, si distinguono tra le action recenti gli upgrade per Assicurazioni Generali e Amplifon. La prima è salita a "EE" con Outlook "Positivo", mentre la seconda ha raggiunto il Sustainable Grade "EE-" dando seguito all'Outlook "Positivo" ricevuto nel 2022. Risalgono a qualche giorno fa anche le prime attribuzioni dei rating per Fincantieri ("EE-") e Unipol Assicurazioni ("EE+") dopo la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni e delle c.d. holding intermedie in Unipol Gruppo.

Negli ultimi mesi si sono poi registrate la conferma del rating "EE+" a Terna e l'upgrade a BPER Banca, il cui rating è salito a Excellent ("EEE-"). Attualmente, il 72.5% delle società ha un Sustainable Grade (un rating "EE-" o superiore indica un livello di compliance) mentre il 27.5% ha un Not Fully Sustainable Grade.

Nel campione delle società italiane di media capitalizzazione, si rileva l'assegnazione dell'Outlook "Positivo" per BFF Bank, il cui rating "EE-" è confermato. Anche Tamburi Investment Partners ha visto la conferma del rating "EE". In questo insieme gli analisti intravedono i maggiori margini di miglioramento. Attualmente, infatti, il 60% delle società ha un Not Fully Sustainable Grade mostrando spazi per un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue.
