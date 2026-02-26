Standard Ethics, il 73% delle maggiori italiane quotate ha un livello di sostenibilità adeguato

(Teleborsa) - Quasi il 73% delle maggiori aziende italiane quotate ha un livello di sostenibilità adeguato
. Lo afferma Standard Ethics
, che ha pubblicato i Corporate Standard Ethics Rating (SER) aggiornati delle maggiori 40 società italiane per capitalizzazione e delle maggiori 20 società italiane di media capitalizzazione quotate alla borsa di Milano.
Nell'insieme delle grandi società
quotate, si distinguono tra le action recenti
gli upgrade per Assicurazioni Generali
e Amplifon
. La prima è salita a "EE" con Outlook "Positivo", mentre la seconda ha raggiunto il Sustainable Grade "EE-" dando seguito all'Outlook "Positivo" ricevuto nel 2022. Risalgono a qualche giorno fa anche le prime attribuzioni dei rating per Fincantieri
("EE-") e Unipol Assicurazioni
("EE+") dopo la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni e delle c.d. holding intermedie in Unipol Gruppo.
Negli ultimi mesi
si sono poi registrate la conferma del rating "EE+" a Terna
e l'upgrade a BPER Banca
, il cui rating è salito a Excellent ("EEE-"). Attualmente, il 72.5% delle società ha un Sustainable Grade (un rating "EE-" o superiore indica un livello di compliance) mentre il 27.5% ha un Not Fully Sustainable Grade.
Nel campione delle società italiane di media capitalizzazione
, si rileva l'assegnazione dell'Outlook "Positivo" per BFF Bank
, il cui rating "EE-" è confermato. Anche Tamburi Investment Partners
ha visto la conferma del rating "EE". In questo insieme gli analisti intravedono i maggiori margini di miglioramento. Attualmente, infatti, il 60% delle società ha un Not Fully Sustainable Grade mostrando spazi per un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue.