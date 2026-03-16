Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo
Giornata pressoché debole per il derivato italiano, che ha terminato in calo a 44.285.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43.815. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45.020. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43.340.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)