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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 marzo

Giornata pressoché debole per il derivato italiano, che ha terminato in calo a 44.285.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43.815. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45.020. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43.340.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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