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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,09%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 24.646,18 punti
In breve
,
Finanza
16 marzo 2026 - 14.33
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,09%, dopo aver esordito a quota 24.646,18.
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