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Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno del 2,13%

Il Nasdaq-100 dà il via agli scambi a 29.843,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno del 2,13%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra una salita bruciante del 2,13%, dopo aver aperto a quota 29.843,89.
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