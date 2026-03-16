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Dow Jones 19:50
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Londra 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,50%

Il DAX termina le contrattazioni a 23.564,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,50%
Francoforte conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 23.564,01 punti.
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