Francoforte: andamento negativo per Evotec

(Teleborsa) - Retrocede Evotec , con un ribasso del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di Evotec è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Evotec evidenzia un declino dei corsi verso area 4,025 Euro con prima area di resistenza vista a 4,156. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,977.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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