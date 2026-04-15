Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica , che tratta in utile del 2,81% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bayer più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore tedesco di farmaci mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 40,96. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 43,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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