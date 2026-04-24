Francoforte: scambi negativi per Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica , con una flessione dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di Bayer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 39,66 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 39,13. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 38,95 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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