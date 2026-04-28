Francoforte: movimento negativo per Bayer

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimico-farmaceutica , che passa di mano con un calo del 3,23%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del produttore tedesco di farmaci si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 36,3 Euro. Prima resistenza a 37,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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