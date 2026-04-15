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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,81%.
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