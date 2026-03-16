Francoforte: andamento rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni , con una variazione percentuale del 3,63%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Hochtief evidenzia un declino dei corsi verso area 386,5 Euro con prima area di resistenza vista a 397,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 378,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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