Francoforte: si concentrano le vendite su Hochtief
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big tedesca delle costruzioni, con una flessione del 2,62%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hochtief rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del colosso delle costruzioni. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 478,5 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 463,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 457,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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