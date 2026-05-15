Francoforte: andamento negativo per Bechtle
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Bechtle, che mostra un decremento del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,7 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,4. Il peggioramento di Bechtle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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