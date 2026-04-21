Milano 10:48
48.405 +0,41%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
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Londra 10:48
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GOLD del 20/04/2026

Finanza
GOLD del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.840,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.795. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.885,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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