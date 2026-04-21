GOLD del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.840,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.795. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.885,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)