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GOLD del 14/04/2026

Finanza
GOLD del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Brillante rialzo per il metallo giallo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,10%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.874,3, mentre il primo supporto è stimato a 4.774,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.973,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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