GOLD del 13/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile
Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.
Si indebolisce il quadro tecnico dell'oro, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 4.726,2, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 4.761,6. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 4.710,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)