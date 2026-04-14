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GOLD del 13/04/2026

Finanza
GOLD del 13/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 aprile

Giornata fiacca per il metallo giallo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Si indebolisce il quadro tecnico dell'oro, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 4.726,2, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 4.761,6. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 4.710,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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