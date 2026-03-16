Madrid: brillante l'andamento di Solaria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , in guadagno del 2,44% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,61%, rispetto a -0,01% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,64 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 20,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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