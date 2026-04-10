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Madrid: andamento negativo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Solaria
Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 2,71%.
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