New York: andamento rialzista per Salesforce
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Salesforce, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 195,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 199,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 193,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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