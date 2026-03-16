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Parigi: balza in avanti STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti STMicroelectronics
Avanza il microchip-maker italo-francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.
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