Piazza Affari: in calo Unicredit
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'istituto di credito, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicredit, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,83 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,16. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 61,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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