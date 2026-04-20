Milano 14:30
48.198 -1,37%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:30
10.605 -0,59%
Francoforte 14:30
24.378 -1,31%

Unicredit, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Unicredit, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Pressione sull'istituto di credito, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,32%.
Condividi
```