Piazza Affari: in calo Unicredit

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' istituto di credito , che mostra un decremento del 2,04%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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