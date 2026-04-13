Piazza Affari: in calo Unicredit
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito, che mostra un decremento del 2,04%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Unicredit rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,84. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 68,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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