Piazza Affari: prevalgono le vendite su MFE A

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana , che tratta in perdita del 4,93% sui valori precedenti.



L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di MFE A evidenzia un declino dei corsi verso area 2,364 Euro con prima area di resistenza vista a 2,53. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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