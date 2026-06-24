Piazza Affari: rosso per MFE A

(Teleborsa) - Retrocede la società media e di comunicazione italiana , con un ribasso dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di MFE A mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,8 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,88. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,766.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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