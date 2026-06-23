Piazza Affari: giornata depressa per MFE A

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana , che presenta una flessione dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE A rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MFE A . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,991 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,935. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,911.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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