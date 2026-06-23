Piazza Affari: giornata depressa per MFE A
(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE A rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MFE A. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,991 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 2,935. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,911.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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