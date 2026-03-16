Piazza Affari: rosso per Technogym

(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che tratta con una perdita dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technogym evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technogym rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Technogym ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,76 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,17, mentre il primo supporto è stimato a 16,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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