Piazza Affari: rosso per Technogym
(Teleborsa) - Pressione sul leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che tratta con una perdita dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technogym evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technogym rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Technogym ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,76 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17,17, mentre il primo supporto è stimato a 16,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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