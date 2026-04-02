Piazza Affari: andamento negativo per Technogym

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che presenta una flessione del 2,73%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technogym più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Technogym mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 17,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,66. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```