Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Piazza Affari: giornata depressa per MFE B

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per MFE B
Rosso per la società media e di comunicazione italiana, che sta segnando un calo dell'1,84%.
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