Milano 9:38
47.733 -0,11%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:38
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24.134 -0,25%

Piazza Affari: performance negativa per Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Cementir
Rosso per la società cementiera, che sta segnando un calo del 2,57%.
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