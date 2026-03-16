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Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore assicurativo italiano
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Finanza
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Indici settoriali
16 marzo 2026 - 17.00
L'
Indice delle società assicurative
guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 38.681,21 punti.
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