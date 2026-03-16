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Piazza Affari: scambi negativi per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Nexi
Pressione sul gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta con una perdita del 3,52%.
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