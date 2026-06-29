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Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

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Piazza Affari: scambi negativi per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Perde terreno il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 106.416,71 punti, ritracciando dell'1,17%.
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