Piazza Affari: vendite diffuse su De' Longhi
(Teleborsa) - Si muove in perdita la big degli elettrodomestici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,51% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di De' Longhi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di elettrodomestici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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