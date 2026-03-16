Piazza Affari: vendite diffuse su De' Longhi

(Teleborsa) - Si muove in perdita la big degli elettrodomestici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,51% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di De' Longhi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di elettrodomestici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,37 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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