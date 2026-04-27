Piazza Affari: positiva la giornata per De' Longhi
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big degli elettrodomestici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 34,27 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 33,69. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 33,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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