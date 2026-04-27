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Piazza Affari: scambi al rialzo per De' Longhi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per De' Longhi
Balza in avanti la big degli elettrodomestici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
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