Piazza Affari: calo per De' Longhi

(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici , che passa di mano con un calo dell'1,84%.



La tendenza ad una settimana di De' Longhi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,25 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```