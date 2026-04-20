Piazza Affari: calo per De' Longhi
(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo dell'1,84%.
La tendenza ad una settimana di De' Longhi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del produttore di elettrodomestici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,25 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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