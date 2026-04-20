De' Longhi acquista azioni proprie per oltre 2,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 13 e il 17 aprile 2026, complessivamente 65.260 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 34,1381 euro, per un controvalore pari a 2.227.849,15 euro.



A seguito delle operazioni complessivamente compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, al 17 aprile De' Longhi detiene 1.821.773 azioni proprie, corrispondenti all'1,2041% del numero complessivo di azioni ordinarie.



A Milano, oggi, ribasso composto e controllato per il Produttore di elettrodomestici , che archivia la sessione in flessione dell'1,61% sui valori precedenti.







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