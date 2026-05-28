Milano
11:18
49.590
+0,02%
Nasdaq
27-mag
29.974
0,00%
Dow Jones
27-mag
50.644
+0,36%
Londra
11:18
10.427
-0,74%
Francoforte
11:18
25.169
-0,04%
Giovedì 28 Maggio 2026, ore 11.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,30%
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,30%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.098,64 punti
In breve
,
Finanza
28 maggio 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,30% e chiude a 4.098,64 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,38%
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,18%
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,53%
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,18%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,87%
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,51% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,24% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,33% alle 05:48
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,64% alle 05:48
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto