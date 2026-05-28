Milano 11:18
49.590 +0,02%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 11:18
10.427 -0,74%
Francoforte 11:18
25.169 -0,04%

Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,30%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.098,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,30%
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,30% e chiude a 4.098,64 punti.
Condividi
```