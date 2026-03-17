Feuromed 2026 al via a Napoli: confronto su crescita e ruolo del Sud

(Teleborsa) - Al via domani a Napoli la nuova edizione di Feuromed, il Forum Euronediterraneo promosso dal quotidiano l'Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea. Da domani al 20 marzo, al Centro Congressi Federico II, l'evento riunirà manager, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, tra cui alcuni ministri, per tre giorni di dibattiti e incontri dedicati alle strategie di crescita dell'Italia e del Mezzogiorno nel contesto europeo e mediterraneo .



"Al centro del confronto di quest’anno ci sarà un tema cruciale: la necessità per l’Italia – e per il Mezzogiorno in particolare – di tornare a crescere in modo strutturale, rafforzando sviluppo, investimenti e competitività nel contesto europeo e mediterraneo - ha sottolineato Alessandro Barbano, direttore del quotidiano l'Altra Voce. "



"L’obiettivo è superare la logica delle fiammate congiunturali e costruire un nuovo modello di crescita fondato su investimenti pubblici più selettivi, mobilitazione del capitale privato, infrastrutture strategiche e rafforzamento delle filiere euromediterranee. Transizione energetica e digitale, sicurezza demografica e sanitaria e una governance più efficiente sono le condizioni per rilanciare il Paese. Il Sud e il Mediterraneo possono tornare a essere il nuovo perno geo-economico dell’Europa".

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