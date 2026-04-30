Trenitalia: oltre 6,5 milioni di viaggiatori per il ponte del primo maggio

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS) si prepara a far viaggiare circa 6,5 milioni di viaggiatori in occasione del ponte del primo maggio, tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026, rafforzando l’offerta su scala nazionale con un piano di potenziamento dei servizi.



A trainare le prenotazioni sono le città d’arte come Roma e Firenze, e le città del Sud come Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Lecce. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell’Adriatico, tra cui Termoli, San Benedetto del Tronto, Riccione e Pesaro, e gli spostamenti verso la Sicilia. Forte anche l’interesse per le destinazioni del Trentino-Alto Adige e le destinazioni svizzere servite dagli EuroCity.



Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l’impiego di Frecciarossa in composizione doppia, collegamenti AV in più tra alcune città italiane e InterCity aggiuntivi per rispondere all’aumento della domanda con una maggiore disponibilità di posti sulle principali direttrici di viaggio. Elementi centrali dell’offerta di questo ponte sono soluzioni di viaggio potenziate e treni Frecciarossa in doppia composizione, che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l’orario di servizio.



Fino al 2 giugno, i treni InterCity e InterCity Notte saranno interessati da una maggiore disponibilità di posti. L’offerta si arricchisce con l’opzione EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.



Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d’arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare. Si rafforza l’offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti da Firenze e Pisa a La Spezia e dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia. In Veneto sono previsti servizi aggiuntivi tra Venezia, Padova, Bassano del Grappa, Treviso e Verona. Nel Sud si rafforzano collegamenti in Campania, con più corse nei giorni festivi tra Napoli e le principali direttrici costiere e metropolitane.



Con il potenziamento dei servizi per il ponte del primo maggio, Trenitalia e il Gruppo FS Italiane confermano il proprio impegno nel garantire un sistema di mobilità integrato, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti in uno dei periodi dell’anno a più alta intensità di spostamenti.





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