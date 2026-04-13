Stellantis, volumi BU Veicoli Commerciali in crescita del 7% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con un aumento globale dei volumi pari al +7% per Stellantis Pro One, la Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis .



"Questi risultati del primo trimestre 2026 confermano la solidità di Stellantis Pro One in tutte le principali regioni - ha detto Emanuele Cappellano, COO for Enlarged Europe & European Brands and Head of Stellantis Pro One - La nostra robusta crescita dei volumi globali, unita alla leadership di mercato consolidata nell'UE30 e in Sud America e al trend positivo in Nord America e nelle regioni MEA, dimostra la solidità del nostro approccio commerciale e l'impegno dei nostri team. Rimaniamo pienamente concentrati sul supporto alle attività dei nostri clienti, continuando al contempo ad attuare la nostra strategia di crescita a lungo termine".



In Europa, Stellantis Pro One ha confermato la sua leadership con una quota di mercato del 28,7% nell'UE30 e in ogni segmento di furgoni in cui opera: segmento C (48,5%), segmento D (esclusi i pick-up) (26,1%) e segmento E (26,2%). Leader di mercato in Sud America con una quota del 33,6% (+3,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente), più del doppio rispetto al secondo concorrente nella regione. In Nord America, le vendite di Ram sono aumentate del 20% rispetto all'anno precedente. Stellantis ha mantenuto la terza posizione nel mercato dei veicoli commerciali con una quota di mercato del 14,8% (+2,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente). Ulteriore crescita della quota di mercato registrata nella regione MEA, con una quota del 21,1% (+0,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente)

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